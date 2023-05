'Flexflitser' keert wéér terug aan de Provincialeweg in Hoorn

Hardrijders opgelet: de 'flexflitser' keert weer terug in Hoorn. Vorig jaar werden er zo'n 1.701 hardrijders op de bon geslingerd, omdat ze te hard over de Provincialeweg reden. De flitspaal blijft er ongeveer twee maanden staan en wordt daarna weer ergens anders neergezet.

De ‘flexflitser’ is gisteren opnieuw geïnstalleerd aan de Provincialeweg, bij de spoorwegovergang van de stoomtram.

Primeur

Het Openbaar Ministerie maakt sinds november vorig jaar gebruik van een flexflitspaal. De Provincialeweg in Hoorn had de primeur. Dit was nodig omdat het een drukke weg is, waar er vaak te hard wordt gereden.

In de afgelopen jaren hebben er meerdere ernstige ongelukken plaatsgevonden. Met de 'flexflister' verwachten het Openbaar Ministerie, de gemeente Hoorn en politie dat de snelheid van het verkeer wordt teruggedrongen.

Kop en schouders

In minder dan twee maanden tijd - tussen 8 november en 31 december - zijn er zo'n 1.701 hardrijders geflitst. Vergeleken met andere locaties als Haarlem (400) en Amsterdam (69), steekt Hoorn er met kop en schouders bovenuit.

Dat aantal lijkt veel, maar volgens Martine Pilaar, woordvoerder bij het OM, valt het nog mee. Ze hadden wellicht nog meer bekeuringen verwacht dan die ruim 1700. "Het is de eerste flexflitspaal in Nederland, die er het langst heeft gestaan. En die veel media-aandacht heeft gekregen. Automobilisten werden dus wel degelijk gewaarschuwd. Dan valt dit aantal nog - relatief - mee."