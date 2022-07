Doodrijder oma Lies zit huilend in de rechtbank: nabestaanden vinden het krokodillentranen

De plotselinge dood van oma Lies (77) beheerst nog steeds het leven van haar hechte familie. Ze kregen de videobeelden van het ongeluk op de Alkmaarse Vondelstraat begin dit jaar totaal ongewild te zien en ook de roddels over de 'doorfeestende' verdachte vinden de nabestaanden moeilijk te verkroppen. "Nog elke dag zit ik huilend in de auto."

Nabestaanden van Lies / het voertuig waarin de verdachte reed - Maaike Polder / NH Nieuws

Dat zegt Lies Beems' dochter Marion vandaag, na de eerste tussentijdse zitting over het ongeluk op 26 januari. Niet alleen haar moeder, maar ook haar 84-jarige vriendin Joke kwam om het leven, nadat hun grijze Opel werd geramd door de auto waarin Maarten M. uit Alkmaar reed. Het rijbewijs van de 24-jarige verdachte blijft nog minimaal een half jaar ingevorderd. Volgens de officier van justitie reed hij met een onverantwoorde snelheid en had hij anderhalf keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. "Ik heb gigantisch veel spijt", zei de Alkmaarder vandaag emotioneel. En daarna draaide hij zich om naar de familie van Lies. "Ik kan er helaas niets aan veranderen, maar als ik wat voor jullie kan doen, hoor ik het graag." Buiten de rechtszaal werd hij getroost door familie. De nabestaanden noemen het krokodillentranen. Na de zitting staan ze buiten. "Als hij echt zoveel spijt heeft, waarom staat hij dan niet voor onze deur? Zijn leven is misschien wel naar de klote, maar bij ons zijn er twee hele families naar de klote."

Quote "Als ik aan m'n moeder denk, zie die vreselijke beelden. 27 keer per dag" Lies' dochter Irene

Lies' jongste zus Linda, haar kinderen en nichtje zijn nog elke dag bezig met de zware crash op de Vondelstraat. Totaal ongewild werden ze kort daarna geconfronteerd met beelden - gefilmd met de bewakingscamera van een buurtbewoner en op televisie (112 Vandaag van RTL) uitgezonden. "Ik zat op dat moment met mijn kinderen te kijken", aldus dochter Irene. "Dat is een trauma. Ik had die beelden helemaal niet willen zien en ik had daar ook helemaal geen toestemming voor gegeven: ik wil toch niet zien hoe mijn moeder wordt doodgereden, hoe ze wordt gelanceerd." Daarnaast kregen familieleden de nacht van het ongeluk een video gestuurd van Lies, terwijl ze nog klem zat in de auto. "Iemand wilde ons er een dienst mee bewijzen: de laatste minuten van mijn moeder, in shock met haar arm uit het raam. Haar paarse jasje van 7,50 euro, waar ze zo trots op was, had ze aan. Als ik aan mijn moeder denk, denk ik aan díé vreselijke beelden. 27 keer per dag."

VLNR: Linda, Marion, Robin, Irene en Merel - Maaike Polder / NH Nieuws

En dan het roddelcircuit van Alkmaar en Bergen. De familie van Lies is naar eigen zeggen groot. Ze kennen veel mensen en dus krijgen ze allemaal hearsay te horen over de verdachte Alkmaarder. "Appjes dat hij weer autorijdt, naar festivals gaat, in Spanje zit en op Instagram zien we nog steeds oude foto's dat hij achter het stuur zit met een glas drank", zegt Irene. Het maakt ze gek en zorgt ervoor dat ze constant alert zijn. "Als ik nu door Bergen rijd, kijk ik alle terrassen af. Of hij ergens zit", vult nichtje Merel aan. Het steekt de familie ook dat ze naar eigen zeggen niet genoeg informatie te krijgen van de politie. "De mannen die ons kwamen vertellen dat mama dood was, waren toppers. Maar als we nu iets vragen, krijgen we pas een paar dagen later antwoord."

Quote "Elke braderie-avond zaten ze op het terras in Egmond. En als ik daar nu loop denk ik: ze zitten er niet" Irene - dochter van Lies

De meeste informatie over het ongeluk zouden ze in de media hebben moeten lezen. "En dan kreeg ik ook nog van de politie te horen wat ik wel en niet mag zeggen? Dat boeit me geen bal. Hoezo moet ik mijn mond houden? Mijn moeder is dood. Als er weer zo'n ongeluk gebeurt, hoop ik echt dat de familie beter wordt begeleid." Naast verdriet en boosheid, worden er ook mooie herinneringen gedeeld voor de deur van de rechtbank. "Zoveel dingen zijn voorbijgegaan zonder haar. Ze was overal. Ze was bij elke uitvoering. Zo trots op iedereen. En elke braderie-avond zat ze met Joke op het terras in Egmond. En als ik daar nu loop denk ik: ze zitten er niet." Dochter Marion: "Háár moeder werd eind negentig. Ze had misschien nog wel twintig mooie jaren te leven gehad." Langs de plek van het ongeluk rijden elke dag honderden mensen. Irene heeft er deze week een pot lavendel neergezet. "Mijn moeder hield van kleurig."

Maaike Polder / NH Nieuws

In het onderzoek naar het ongeluk wordt nog gewacht op de definitieve vaststelling van de snelheid die Maarten M. reed. Ook moet de Alkmaarder nog een keer gehoord worden. Wanneer de inhoudelijke zitting is, is nog niet duidelijk. De advocaat van Maarten M. Gert Kaaij reageert dat zijn cliënt sinds het ongeluk 'geen voertuig heeft bestuurd'. "Ik heb geen enkele aanleiding om te denken dat hij zich er niet aan heeft gehouden." Dreigementen Hij zegt dat M. 'zich realiseert dat het een uiterst ernstig ongeval is geweest'. "Hij vindt het vreselijk en hij begrijpt dat hij er een rol in heeft gehad." Volgens Kaaij heeft Maarten, samen met zijn familie, wel degelijk contact gehad met nabestaanden van de slachtoffers van het ongeval. "Ik weet alleen niet of dat de nabestaanden van mevrouw Beems zijn." Over het verspreiden van verhalen over zijn cliënt zegt hij: "Er zijn blijkbaar mensen die het nodig vinden om verhalen te verspreiden. Eerder heeft mijn cliënt dreigementen gehad en heeft hij ook enkele tijd ergens anders verbleven. Het is nu rustig. Ik hoop dat dit zo blijft en de rechter zijn werk kan doen."

Heb jij tips over deze zaak? Mail dan naar [email protected].