Zwemmers halen meer dan half miljoen euro op met Swim to Fight Cancer in Haarlem

Honderden zwemmers doken vanmiddag het Haarlemse Spaarne in om geld op te halen voor kankeronderzoek met Swim to Fight Cancer. En dat was zeker niet voor niks. Meer dan een half miljoen euro wisten de onbevreesde zwemmers op te halen. NH was er de hele dag bij.

Zo'n 450 zwemmers doken vanmiddag het ijskoude Haarlemse water in om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En dat is gelukt. De zwemmers hebben maar liefst 581.454,23 euro opgehaald.

Een van de zwemmers was de 53-jarige Ilse Moerkerk-van Hooijdonk. Zij moet door kanker haar been missen. Ook de Haarlemse Henny van Kessel zwemt vanmiddag in het Spaarne. Ze had zich vorig jaar net ingeschreven voor Swim to Fight Cancer toen ze te horen kreeg een agressieve vorm van borstkanker te hebben.

Blauwalg

Het evenement waarmee geld wordt opgehaald voor onderzoek naar kanker, werd vijf jaar geleden voor de laatste keer gehouden. Corona en blauwalg staken jaar na jaar een stokje voor het evenement.

Ook dit jaar was het nog even spannend of er niet te veel blauwalg in het water zat. Vorig jaar kon de 'swim' om die reden niet doorgaan, maar dit jaar was de waterkwaliteit gelukkig beter. Uit onderzoek bleek dat er bijna geen blauwalg in het water in de Haarlemse binnenstad te vinden is.