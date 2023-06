Toch een forse straf voor man die dreigde met aanslag op vaccinatielocatie Den Helder

Het gerechtshof heeft de 39-jarige Ralph K. vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Eerder werd de man nog vrijgesproken door de rechtbank. K. dreigde ruim twee jaar geleden een aanslag te plegen op een vaccinatielocatie van de GGD in Den Helder.

"We hoeven echt geen doden te maken, maar die vaccinatiestraat gaat de fik in. Die blazen we op", aldus K. in oudere berichten. Uit andere berichten werd duidelijk dat de man op 18 maart 2021 op zoek was naar onder andere vuurwerk, portofoons en aansteeklonten. Hij zocht ook contact met Defend Den Helder, een anti-coronamaatregelen beweging.

K. werd op diezelfde dag nog opgepakt en werd drie weken in ‘volledige beperkingen’ vastgehouden. Daarna heeft hij zeven maanden in voorarrest gezeten. Voor de rechtbank werd K. in oktober 2021 vrijgesproken, omdat er geen sprake zou zijn van terroristisch oogmerk bij de plannen voor de aanslag. Het OM was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep.

Op vrije voeten

Het gerechtshof is het eens met het Openbaar Ministerie en veroordeelde K. vandaag tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk en met een proeftijd van twee jaar. Van deze 18 maanden wordt het voorarrest afgetrokken, wat in praktijk betekent dat K. niet meer de gevangenis in hoeft.