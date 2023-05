Hoger beroep tegen man die dreigde met aanslag op GGD-vaccinatielocatie Den Helder

De man die dreigde de GGD-vaccinatielocatie in Den Helder op te blazen komt vandaag opnieuw voor de rechter. Het is nu ruim twee jaar geleden dat Ralph K. met de aanslag dreigde. Uit appjes verstuurd door K. bleek dat hij door middel van vuurwerk en benzine een explosie in het pand wilde veroorzaken. In oktober 2021 werd K. vrijgesproken, maar het OM gaf toen al direct aan om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

De 39-jarige K. werd verdacht van het beramen van een aanslag op de vaccinatielocatie in het oude gemeentehuis in Den Helder in maart 2021. Uit appjes verstuurd door K. op 18 maart werd duidelijk dat hij op zoek was naar onder andere vuurwerk, portofoons en aansteeklonten. “We hoeven echt geen doden te maken, maar die vaccinatiestraat gaat de fik in. Die blazen we op”, appte hij onder andere. Ook zocht hij contact met Defend Den Helder.

Dezelfde dag nog werd K. opgepakt en eerst drie weken in ‘volledige beperkingen’ vastgehouden, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat contact mocht hebben. Hierna zat de man zeven maanden in voorarrest, tot de zaak in oktober 2021 voor de rechter kwam.

Door het voorarrest raakte K. zijn huurwoning destijds kwijt, schreef NH Nieuws in een profiel over de man. Ook het contact met zijn zoon, met wie hij een omgangsregeling in het weekend had, verwaterde. K. zag hem alleen nog via videobellen.

