Ralph K. vrijgesproken van plannen terroristische aanslag op GGD-vaccinatielocatie

De 38-jarige Ralph K. uit Den Helder die verdacht werd op het beramen van een aanslag op een GGD-vaccinatielocatie, is door de rechter vrijgesproken. De rechter vindt wel dat er sterke aanwijzingen zijn dat de man plannen had voor een aanslag, maar acht het niet bewezen dat K. handelde met een terroristisch oogmerk. Er was 2,5 jaar cel geëist.

Ralph K. werd op 18 maart aangehouden, nadat hij die dag verschillende mensen had benaderd. Hij was op zoek naar onder meer portofoons, zwaar vuurwerk en een lont. Tegen kennissen vertelde hij dat hij een aanslag op de vaccinatielocatie in Den Helder wilde plegen. Daarbij wilde hij een vuurwerkbom naar binnen gooien, waarna de locatie 'minstens een week' buiten gebruik zou zijn. K. verklaarde in de zitting dat het allemaal een grap was.

Daar ging de rechter niet in mee, ze geloofde niet dat er enkel sprake was van een grap of stoerdoenerij. Ook waren er volgens de rechter sterke aanwijzingen dat de man daadwerkelijk concrete plannen had voor een aanslag. Toch spreekt ze de verdachte vrij, omdat volgens haar niet kan worden bewezen dat K. handelde met een terroristisch oogmerk.

Geen bewijs

"Er is geen bewijs dat hij een tegenstander was van de vaccinatiecampagne", zegt de rechter, "en het is niet zeker dat hij eerder deelnam aan gewelddadigheden. Ook zijn er bij hem thuis geen voorwerpen aangetroffen die hij nodig had om een aanslag mee te plegen." Dreigementen richting de overheid zijn evenmin geuit. "Daarbij wilde hij niet dat er doden zouden vallen en is het gooien van een vuurwerkbom in een leeg pand niet zo groot en omvattend dat je kunt zeggen dat je een substantieel deel van de bevolking angst aanjaagt."

Door het ontbreken van het terroristisch oogmerk, blijft er volgens de rechter te weinig over (namelijk: enkel spreken over het beramen van een plan) om iemand voor te veroordelen. "Een misdrijf is pas strafbaar als het is uitgevoerd of als er een poging is gedaan", legt persrechter Myra Lamboo uit. "Hier gaat het alleen om voorbereidingshandelingen. Dat is alleen strafbaar bij zware misdrijven of bij misdrijven met een terroristisch oogmerk. Alleen het plannen, bedenken en zeggen is niet strafbaar. Mensen kunnen ook tot inkeer komen."

Al op vrije voeten

K. was zelf overigens niet aanwezig bij de uitspraak. Hij was al sinds 4 oktober op vrije voeten. Zijn advocaat Arthur Hoogland dacht dat het een foutje was dat de voorlopige hechtenis niet was verlengd na inhoudelijke behandeling. De rechtbank gaf aan dat het ook bewust kon zijn gedaan, als voor de rechter na de zitting al vrij snel duidelijk was wat de uitspraak zou zijn.

Advocaat Arthur Hoogland gaf aan 'vanzelfsprekend' blij te zijn met de uitspraak. Het Openbaar Ministerie heeft twee weken de tijd om eventueel in hoger beroep te gaan.