Lagere strafeis voor geplande aanslag op GGD, OM wil 'fikse waarschuwing' afgeven

Het OM heeft een eis van 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, uitgesproken tegen Ralph K. Hij wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag op de GGD-locatie in Den Helder. Deze eis is milder dan de eis van anderhalf jaar geleden, toen het OM 30 maanden gevangenisstraf eiste. Rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van K., wil het OM met deze strafeis een ‘fikse waarschuwing’ afgeven.

Van deze 18 maanden wordt het voorarrest afgetrokken, wat in praktijk betekent dat K. niet meer in detentie zou hoeven.

Bij de eerste zitting in oktober 2021 werd K. vrijgesproken, omdat er geen sprake zou zijn van terroristisch oogmerk bij de plannen voor de aanslag. Het OM was het daar niet mee eens. Volgens hen is er sprake van een terroristisch oogmerk, omdat de aanslag als doel zou hebben de overheid tot beweging te brengen: de vaccinatielocatie zou bij een explosie voor langere tijd moeten sluiten.

De advocaat van K. pleit voor een mildere straf: een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Opvallend is dat hij hier een proeftijd van 3 jaar voor stelt, terwijl het OM een kortere proeftijd eist van 2 jaar.

Persoonlijke omstandigheden

K. was zelf aanwezig bij de zitting. In reactie op vragen van de voorzitter vertelt hij dat het goed met hem gaat sinds zijn voorarrest. Hij gebruikt geen drugs en alcohol meer en werkt zo’n vijftig uur per week. De schulden die hij heeft gemaakt tijdens zijn tijd in de gevangenis is hij aan het afbetalen.

Bij de zitting anderhalf jaar geleden vertelde K. dat hij door de gevangenisstraf zijn huurwoning kwijt was geraakt en hij zijn zoon minder zag. Inmiddels gaat dit weer goed, vertelt hij vandaag. Hij woont samen met zijn vriendin en zijn zoon komt volgens de omgangsregeling weer ieder weekend langs.

Deze persoonlijke omstandigheden weegt het OM mee in de strafeis. De voorzitter vroeg eerder aan K. wat voor effect een eventuele gevangenisstraf op zijn leven zou hebben. Hij gaf aan dat dat zwaar zou zijn: tijdens de eerste detentie raakte hij zijn huis en auto kwijt. Dat heeft hij nu net weer op de rit.

Over drie weken uitspraak

Tijdens het verhoor wordt vooral gevraagd naar het verloop van de dag, 18 maart. Op veel vragen geeft K. aan het zich niet te herinneren, omdat hij in ieder geval vanaf rond het middaguur onder invloed was van alcohol en drugs. Op gedetailleerde vragen over de tijdstippen wil hij niet ingaan, omdat er pers aanwezig is in de zaal.

Ook blijft K. bij zijn eerdere verweer dat de appjes en gesprekken bedoeld waren als grap. "Grootspraak onder invloed van alcohol en drugs", zegt hij. Dat is de kernvraag, volgens de voorzitter. Hij vraagt zich af waarom behalve de verdachte zelf, niemand de appjes als grap heeft opgevat.

De uitspraak van het hof volgt op 2 juni. Het hof neemt hiermee drie weken de tijd voor onderzoek en het formuleren van een uitspraak, een week langer dan gebruikelijk. "Het is ingewikkelde materie, dus we hebben wat langer nodig", aldus de voorzitter.