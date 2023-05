🔴 Liveblog: Ajax eindigt als derde, AZ vierde en VOC is landskampioen

ASV Lebo heeft zich, net als Hovocubo, geplaatst voor de halve finales om het landskampioenschap. De Amsterdammers waren over twee wedstrijden te sterk voor BE'79 (4-0, 7-3) in de kwartfinales. FC Eindhoven is de tegenstander in die halve finales.

Hovocubo was als tweede in de kampioenspoule al zeker van de halve finales. Daarin is Tigers Roermond, dat Veerhuys versloeg, de tegenstander. De club die na drie wedstrijden de beste is, haalt de finale. Duels staan op de planning voor 2, 9 en 11 juni.