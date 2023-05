Zwalkend Ajax eindigt 'kloteseizoen' met totale ineenstorting: "Het maximale eruit gehaald"

Ondanks een totale offday op bezoek bij FC Twente komt Ajax nog goed weg. De Amsterdammers verloren weliswaar met 3-1, maar sluiten het seizoen alsnog af als nummer drie van Nederland. "We hebben het maximale eruit gehaald", zegt trainer John Heitinga nadat volgens hem het 'kloteseizoen' erop zit.

Ajax-trainer John Heitinga: "Het maximale eruit gehaald" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Heitinga stapte vier maanden geleden op het moment dat Ajax zeven wedstrijden op rij niet had gewonnen en het op de vijfde plaats in de eredivisie stond. De Amsterdammers sluiten het seizoen af als derde. "De afgelopen vier maanden is een hoop gebeurd met ups en downs." Totale ineenstorting Op bezoek bij FC Twente kwam Ajax tien minuten voor rust op voorsprong via Dusan Tadic. Volledig tegen de verhoudingen in, want het had al enkele grote kansen van FC Twente overleefd. Direct na rust stortte de ploeg van Heitinga helemaal in elkaar.

"Dat is er eentje die je niet heel snel meemaakt" Ajax-trainer John Heitinga

Binnen een halve minuut in de tweede helft lag de eerste tegentreffer er al in. Bij de eerste tegentreffer liet Edson Álvarez zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door Joshua Brenet in zijn eigen strafschopgebied. Vervolgens gaf de rechtsback de bal voor en kon Manfred Ugalde vogelvrij de 1-1 binnenkoppen. Een paar minuten later stond Julio Pleguezuelo vrij bij een vrije trap en kopte de bal binnen. "Dat is er eentje die je niet heel snel meemaakt", zegt Heitinga. "Dat kan niet op dit niveau. Daardoor maak je Twente nog beter." Tekst loopt door onder de video.

Heitinga: "Dit maak je niet vaak mee" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Heitinga zat zich op de bank te verbijten terwijl zijn ploeg de tegentreffers kinderlijk eenvoudig weg gaf. Rechtsback Devyne Rensch herkende opnieuw een structurele fout die zijn ploeg maakt. "We zijn de eerste tien à vijftien minuten in de tweede helft niet scherp zijn. Dat we wat slapjes beginnen. Dat weten we. In de kleedkamer zeggen we ook dat we het weten van de tweede helft." Tekst loopt door onder de video.

Devyne Rensch ziet het structureel fout gaan na rust - NH Sport / Stephan Brandhorst