Michael Reiziger vertrekt bij Ajax en wordt bondscoach van Jong Oranje

“Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg", zegt Reiziger, die eerder al als assistent-trainer van Oranje Onder 17 werkte. "Het is een geweldige mogelijkheid om te gaan werken met de grootste voetbaltalenten van ons land. Ik heb natuurlijk veel met jonge voetballers gewerkt, dus die ervaring sluit perfect aan. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om presteren, dus we gaan er alles aan doen om succesvol te zijn. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan.”

Reiziger werd in 2018 kampioen van de eerste divisie met Jong Ajax. Dat was een primeur, want nog nooit eerder won een beloftenploeg de titel in de eerste divisie. Vervolgens werd hij doorgeschoven naar het eerste elftal. De afgelopen vier seizoenen was hij de rechterhand van Erik ten Hag, Alfred Schreuder en John Heitinga.

"Het is een goede zaak dat een oud-topspeler als Michael zijn kennis en ervaring voor Jong Oranje gaat inzetten", zegt Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB. "Hij kent de voetballerij, weet wat topsport-mentaliteit inhoudt en is een gerespecteerde naam in binnen- en buitenland. Met zijn achtergrond als trainer van Jong Ajax heeft hij natuurlijk ervaring met de toptalenten, en hij heeft laten zien dat hij daar het beste uit kan halen.”

Jong Oranje maakt zich op voor het EK. Op 21 juni start het toernooi in Georgië en Roemenië.