Kelvin de Lang nieuwe hoofdscout Ajax

Ajax heeft met Kelvin de Lang de opvolger van hoofdscout Henk Veldmate in huis gehaald. De 42-jarige geboren Amsterdammer komt over van de Engelse kampioen Manchester City. En De Lang heeft een vierjarig contract getekend. Zijn eerste officiële werkdag is op 4 augustus deze zomer.

Een indrukwekkende voetballoopbaan heeft De Lang niet op zijn cv staan. Hij voetbalde vooral in het amateurvoetbal en kwam nog even uit voor Telstar. Maar een profloopbaan zat er voor hem niet in. Verder ging hij in 2002 nog aan de slag bij HFC Haarlem als jeugdtrainer. Meer bekendheid kreeg hij door zijn relatie met Ellen Hoog. Met de voormalig tophockeyster schreef hij een kookboek. Manchester City Na het afronden van de nodige studies ging De Lang in 2017 ging naar Engeland, waar hij ging werken bij de scoutingsafdeling van Manchester City als 'Head of talent partnerships & placements.' Tekst loopt door onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Moderne hoofdscout "We zijn blij dat Kelvin heeft besloten om bij Ajax te tekenen", zegt technisch directeur Sven Mislintat in het persbericht waarin De Langs komst bekend wordt gemaakt. "We zochten naar een moderne hoofdscout met kennis van de huidige internationale voetbalwereld. Kelvin weet waar Ajax voor staat. Met de ervaring die hij bij City heeft opgedaan en zijn competenties brengt hij aanvullende kwaliteiten mee naar het huidige scoutingteam. Ik kijk er erg naar uit om nauw met hem te gaan samenwerken."