Ajax profiteert optimaal van puntenverlies PSV en mag nog hopen op Champions League

Ajax mag alsnog hoop houden op plek twee in de eredivisie. De Amsterdammers wonnen zelf van FC Utrecht (3-1) met de nodige moeite, terwijl PSV op 3-3 bleef steken tegen sc Heerenveen. Daardoor kan Ajax alsnog over PSV heen komend weekend.

De aanvoerder had het vizier ook niet op scherp en miste. Het vizier van Steven Bergwijn was wel scherp. Na een combinatie met Tadic en Owen Wijndal kwam de bal voor zijn voeten en schoot hij raak: 1-0. Het zat niet mee voor Brobbey aangezien. Hij verlengde een voorzet van Bergwijn, maar de kopbal eindigde op de paal.

De laatste thuiswedstrijd van het seizoen begon voor Ajax met het afscheid van Maarten Stekelenburg. De 40-jarige doelman maakte eerder deze week bekend te stoppen met voetbal. Hij zag dat Brian Brobbey een grote kopkans om zeep hielp, door de bal in de handen van doelman Vasilios Barkas te koppen. Dusan Tadic had even later ook de 1-0 op zijn schoen.

Ajax' begin van de tweede helft was dramatisch te noemen. Anastasios Douvikas kreeg teveel ruimte van de verdedigers en zette Utrecht op 1-1. Het gemor in de Johan Cruijff Arena begon, aangezien PSV op 3-1 stond tegen sc Heerenveen. Als Ajax zou winnen, zou de strijd om plek twee nog spannend worden. De Amsterdammers hielden het geloof erin en kwamen op 2-1. Mohammed Kudus legde terug op Brobbey en deze kans was niet te missen.

Het gevaar van Utrecht was nog niet geweken, want verdediger Mike van der Hoorn (oud-Ajax) kopte snoeihard op de paal uit een corner. Davy Klaassen, viel in en zorgde voor de 3-1 van Ajax. Dat betekent dat de Amsterdammers nog steeds mogen hopen van CL-voetbal. PSV speelde namelijk 3-3 tegen sc Heerenveen, waardoor het verschil nog maar drie punten. Ajax heeft ook een beter doelsaldo. Ajax sluit het seizoen af tegen FC Twente in Enschede, terwijl PSV op bezoek gaat in Alkmaar.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Hato, Wijndal (Klaassen/67); Álvarez, Taylor, Bergwijn; Kudus, Brobbey (Godts/83) , Tadic