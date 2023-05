Ajax met pijn en moeite langs FC Groningen in inhaalwedstrijd

Een ongwijzigd Ajax was vanaf het eerste fluitsignaal fel en goed bij de les. De eerste grote kans was voor Steven Bergwijn, die een voorzet vanaf links in de handen van Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh kopte.

In de 18e minuut was het wel raak voor de ploeg van John Heitinga. Linksback Owen Wijndal werd gevloerd in het strafschopgebied en Dusan Tadic mocht aanleggen vanaf elf meter. De aanvoerder van Ajax maakte geen fout en schoof de bal beheerst in de hoek voor de 0-1. Toch nam Ajax die voorsprong niet mee de rust in. In de 38e minuut sloegen de Groningers toe via een counter. Eindstation was Florian Krüger, die via de handen van Ajax-doelman Gerónimo Rulli raak schoot en zorgde voor de 1-1 ruststand.

