Vuurwerk en veldbestormer verpesten FC Groningen - Ajax: duel definitief gestaakt

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax is vanmiddag na tien minuten defintief gestaakt. Het ging na zes minuten al mis toen er vuurwerk op het veld werd gegooid en een 'fan' het veld bestormde. Na de onderbreking werd er kort gespeeld en ging het weer mis.

"Dit is moedwillig gebeurd, dat kan niet anders"

Scheidsrechter Jeroen Manschot zei bij ESPN dat hij niet verrast was door wat er gebeurde. "Er waren signalen dat het mis zou kunnen gaan, uit onvrede met de club. Dit is moedwillig gebeurd, dat kan niet anders." Manschot gaf aan dat hij volgens de protocollen heeft gehandeld, maar dat het laatste woord bij de veiligheidsdriehoek lag. "Die kijken naar de veiligheid in en buiten het stadion en nemen de beslissing."

Nadat het stadion grotendeels was leeggelopen, keerden de Ajax-spelers terug op het veld om het uitvak te bedanken voor hun komst naar Groningen.

De KNVB zal zich moeten buigen over hoe het verder moet met dit voortijdig gestaakte duel.