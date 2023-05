Ook duel FC Volendam tijdelijk gestaakt, Mbuyamba kopt ploeg naar cruciale winst

FC Volendam heeft vanavond in eigen stadion met 2-1 gewonnen van Sparta Rotterdam. Na de gelijkmaker van Xavier Mbuyamba in de eerste helft werd er een beker bier op het veld gegooid en staakte de scheidsrechter de wedstrijd. Tijdens de onderbreking werden er netten voor de tribunes opgehangen. In de 91e minuut kopte Mbuyamba nogmaals raak, waardoor FC Volendam zich zo goed als zeker handhaaft in de eredivisie.

Scheidsrechter Jannick van der Laan legt FC Volendam - Sparta stil - Pro Shots/Vincent de Vries

Sinds het aanstekersincident met Davy Klaassen in de wedstrijd Feyenoord - Ajax heeft de KNVB de regels aangescherpt en zijn al diverse wedstrijden in het betaalde voetbal (tijdelijk) gestaakt. Alleen dit weekend ging het al in meerdere stadions mis. FC Volendam-trainer Wim Jonk moest op het laatste moment zijn basisteam aanpassen. Brian Plat kwam niet goed uit de warming-up en daarom begon niet hij maar Walid Ould-Chikh als rechtsback. Volendam kwam slecht uit de startblokken. In de openingsfase werd een goal van Sparta op randje buitenspel afgekeurd, maar in de 5e minuut was het alsnog 0-1. Koki Saito ontsnapte aan de aandacht van de Volendammer achterhoede en schoot de bal overtuigend langs keeper Filip Stankovic. Sparta domineerde zonder dat het veel kansen kreeg. De thuisploeg had in het eerste halfuur niets in te brengen. De eerste mogelijkheid ontstond toen Henk Veerman klaar stond om in te vallen, maar een kansrijke voorzet op Daryl van Mieghem werd door hem half geraakt. Ould-Chikh trapt tegen deur In de 29e minuut haalde Jonk Oudl-Chikh naar de kant. Hij trapte bij het verlaten van het veld gefrustreerd tegen de deur van de spelerstunnel. In plaats van 5-3-2 ging Jonk 4-3-3 spelen en in de 37e minuut stond de thuisploeg weer naast Sparta: een hoekschop van Carel Eiting werd binnengekopt door Mbuyamba. Tekst gaat verder onder de foto.

FC Volendam viert de 1-1 van Mbuyamba - Pro Shots/Vincent de Vries

Sparte betwistte de corner, omdat dat bal niet over de achterlijn, maar over de zijlijn zou zijn geschoten. Direct na die treffer legde scheidsrechter Jannick van der Laan de wedstrijd stil omdat er een plastic beker bier op het veld was gegooid. Tijdens de reglementaire onderbreking werden er netten voor de tribunes gespannen om te voorkomen dat de wedstrijd definitief zou worden gestaakt. In de resterende minuut tot de rust kreeg FC Volendam nog één kans: uit een voorzet van Van Mieghem werkte Calvin Twigt de bal over. Grote kansen In de tweede helft gebeurde er lange tijd weinig voor de beide doelen. In de 64e minuut kreeg Volendam drie kansen ineen. Franco Antonucci gaf een slimme steekbal op Murkin. De linksback stuitte op keeper Nick Olij, waarna Van Mieghem en opnieuw Murkin er in de herkansingen niet in slaagden te scoren. Met enig fortuin verdween de bal via een verdediger en Olij over het doel. Tegen het einde van de wedstrijd bood Gaetano Oristanio spits Henk Veerman een nauwelijks te missen kans, maar de lange Volendammer schoot de bal in geheel vrije positie van dichtbij naast. De winnende goal viel alsnog in blessuretijd toen Eiting de bal opnieuw panklaar op het hoofd legde van Mbuyamba en de verdediger scoorde: 2-1. Tekst gaat verder onder de foto.

Xavier Mbuyamba viert de 2-1 tegen Sparta - Pro Shots/Vincent de Vries