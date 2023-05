Fans van Ajax nemen afscheid van Maarten Stekelenburg: "Steek, man van de club"

Keeper Maarten Stekelenburg heeft deze middag bij Ajax - FC Utrecht in de Arena afscheid genomen van het Amsterdamse publiek. Voor de wedstrijd betrad hij het veld en werd publiekelijk bedankt voor al zijn voetbaljaren en inzet bij Ajax. Daarna maakte Stekelenburg nog een ererondje door de Arena.

Afgelopen donderdag maakte Ajax bekend dat de veertigjarige Stekelenburg na dit seizoen bij Ajax zou stoppen. Vandaag nam de doelman alvast afscheid, Ajax speelt volgende week namelijk uit.

311 wedstrijden

Als dertienjarig jongetje werd Stekelenburg gescout door Ajax en doorliep hij de jeugdopleiding. Op 11 augustus 2002 debuteerde de doelman in het eerste. Ajax speelde toen tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal en won met 3-1. Met de club won de doelman in totaal vijf landstitels, vier KNVB Bekers en vier keer de Johan Cruijff Schaal. In totaal speelde Stekelenburg 311 wedstrijden voor Ajax 1.

Ajacieden gaan 'Steek' enorm missen. "We missen de laatste tijd meer van dat soort mannen die van onze club zijn. Die hier zijn opgegroeid en echt een hard voor Ajax hebben," zegt een supporter. "Steek heeft heel veel betekend voor Ajax," vult een ander aan.

Stekelenburg speelde ook negen jaar in het buitenland. In 2011 ging hij naar AS Roma. Daarna speelde hij voor Fulham, Monaco, Southampton en de laatste vier jaar bij Everton.

In 2020 keerde Stekelenburg weer terug bij Ajax. Vorig jaar juni besloot hij zijn aflopende contract bij Ajax nog met één jaar te verlengen. Sinds mei vorig jaar heeft hij al geen wedstrijd meer gespeeld, onder meer door blessures.

40 jaar

Al is hij met zijn 40 jaar inmiddels veel ouder dan de gemiddelde keeper, fans blijven onder de indruk. "Hij is ongeveer tweeënhalf keer zo oud als wij," vertellen twee jonge Ajacieden. "Ik vind het bizar dat je zo oud bent en nog steeds zo'n reactie kan hebben."

Maar Ajax moet door. "Nieuwe legendes komen en oude legendes gaan," concludeert een supporter. Een troost zou nog zijn als Stekelenburg betrokken blijft blij de club. "Probeer maar keeperstrainer te worden," adviseert een vrouw. "Want die hebben we nu wel nodig."