'Miss Ajax' vertrekt na 11 jaar uit Amsterdam; Van der Most kiest voor FC Utrecht

Liza van der Most vertrekt van Ajax Vrouwen naar FC Utrecht Vrouwen. De 29-jarige verdedigster verlaat zo de club waar ze sinds het seizoen 2012/13 voor speelde. In de Domstad tekent Van der Most een contract voor twee jaar, met een optie voor een derde jaar.

Liza van der Most in het shirt van Ajax Vrouwen - Orange Pictures

Van de Most speelde maar liefst 216 duels voor Ajax Vrouwen en kreeg zodoende de titel 'Miss Ajax' toebedeeld. In haar elf seizoenen in Amsterdam won Van der Most drie landstitels, vijf KNVB-bekers en een Eredivisie Cup. Daarnaast maakte ze deel uit van de selectie van de Oranje Leeuwinnen, die in 2017 Europees Kampioen werden in eigen land.

"Met pijn in het hart heb ik dan toch besloten dat het tijd voor mij is om afscheid te nemen" Liza van der Most