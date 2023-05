Pijnlijke middag in Enschede eindigt voor Ajax met Europa League

Het is Ajax niet gelukt om Champions League-voetbal te bewerkstelligen voor volgend seizoen. De Amsterdammers moesten winnen van FC Twente en PSV moest verliezen van AZ. Ajax verloor zelf van Twente (3-1) en zag dat AZ ten onder ging in Alkmaar. Daardoor was Europa League het hoogst haalbare.

Manfred Ugalde juicht na de gelijkmaker - Pro Shots / Ron Jonker

Het begin van Ajax was niet scherp. Door twee onoplettende momenten kon FC Twente profiteren, maar liet dat na. Dat kwam mede door goed keeperswerk van Geronimo Rulli. De grootste mogelijkheid in deze fase was voor Michal Sadílek. De Tsjechische middenvelder schoot de bal op de lat. In de tegenstoot kon Ajax weinig klaarspelen, verder dan een kopbal van Brian Brobbey kwamen de Amsterdammers niet. Helemaal tegen de verhouding in kwam Ajax desondanks wel op voorsprong. Brobbey werd ingespeeld door Kenneth Taylor en gaf mee aan Dusan Tadic. Hij wipte de bal over de uitgekomen doelman Lars Unnerstall heen: 1-0. Twente leek lamgeslagen, want Brobbey had de 2-0 even later op zijn schoen. Hij draaide knap weg en schoot net langs het doel van Twente. Tekst gaat verder onder de tweet.

Ajax ging met een goed gevoel de kleedkamer in, maar die spirit kon na vier minuten in de prullenbak. Eerst kopte Manfred Ugalde raak op aangeven van Joshua Brenet in de 47e minuut en verdediger Julio Plegezuelo dompelde Ajax even later nog dieper in rouw: 2-1. Daardoor de snelle achterstand was de hoop op plek twee tot het dieptepunt gedaald. Zeker nadat bekend werd dat Xavi Simons PSV op 1-0 had gezet in Alkmaar tegen AZ. Door een doelpunt van uitgerekend oud-Ajacied Vaclav Cerny werd het 3-1. Jesper Karlsson maakte tussendoor de gelijkmaker voor AZ (1-1), waardoor de Conference League heel dichtbij kwam. Zo ver kwam het uiteindelijk niet door het verlies van AZ in Alkmaar (2-1). Ajax kwam nog goed weg, nadat een mogelijke rode kaart van Steven Berghuis slechts in geel eindigde. De derde plek bleek het hoogst haalbare voor Ajax dit seizoen en die geeft recht op voorronde van de Europa League. Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Hato, Wijndal (Berghuis/72); Álvarez, Taylor (Lucca/72), Bergwijn; Kudus, Brobbey (Klaassen/46), Tadic