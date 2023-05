Landstitel en champagne voor VOC na zege op Venlo

VOC heeft vanmiddag het landskampioenschap behaald door een overwinning op Venlo: 31-28. Dat was ook vorig jaar de finale om de titel, maar toen waren de Limburgers te sterk. Het was voor de zevende keer dat VOC de beste van Nederland was.

Kampioenschap VOC wordt groots gevierd - NH Sport / Thomas Brood

De eerste wedstrijd in de best of three-serie ging ook naar VOC. Die werd gewonnen met 32-25. In de beginfase was het nog zeer gelijkopgaand (10-10), totdat Faye Janson de Amsterdammers hielp aan een 14-11 tussenstand. De rust werd gehaald met 15-13. Tekst gaat verder onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Het werd in het derde kwart nog spannend (23-23), maar verder liet VOC Venlo niet komen. Mede door drie treffers van Daphne Luchies werd een gat geslagen (27-24), die daarna niet meer weggeven. Het eindigde in 31-28 en het feest barstte los in Amsterdam-Noord.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies