VOC herpakt zich razendsnel en slaat eerste slag met Venlo in strijd om landstitel

VOC heeft de eerste wedstrijd in de strijd om het landskampioenschap gewonnen. In Venlo was het team van Rachel de Haze met 32-25 van de regerend landskampioen, die twee dagen eerder nog te sterk was in de bekerfinale.

De Amsterdammers moesten zich na afgelopen donderdag snel weer oprichten voor een nieuwe ontmoeting met Venlo. In de bekerfinale wonnen de Limburgers nog met 36-30 van VOC, maar vanmiddag was daar weinig van te merken. De dekking was goed op orde en VOC oogde een stuk feller dan in de bekerfinale.

De bezoekers kwamen dan ook goed uit de startblokken en namen voor de pauze twee keer een voorsprong van liefst vijf punten. In beide gevallen kwam Venlo terug tot één punt. Het kantelpunt was de rode kaart van Venlo-speelster Janson nadat ze een bal in het gezicht van Kruijswijk gooide.

Het verschil bij rust was twee punten in het voordeel van de Amsterdammers: 13-15. Opnieuw kwam VOC sterk uit de kleedkamer en liep het weg naar 17-23. De voorsprong werd dit keer eenvoudiger vastgehouden en zelfs nog verder uitgebouwd. VOC trok de wedstrijd naar zich toe en won met 25-32 op bezoek bij Venlo.

Volgende week zondag om 14.30 uur kunnen de handbalsters van VOC het in eigen huis afmaken. Bij winst kroont de ploeg zich tot landskampioen van Nederland. Bij een verliespartij wordt op zondag 4 juni de beslissende derde wedstrijd gespeeld.