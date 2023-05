Volgende VOC-talent vertrekt naar buitenland; Isa Ternede tekent in Berlijn

De in Diemen geboren Ternede laat op de website van haar nieuwe club weten erg uit te kijken naar de overstap. "Ik ben heel enthousiast om voor het eerst in het buitenland te gaan spelen. Berlijn is een grote en mooie stad waar veel te beleven valt. Ik kijk er echt naar uit om in de Duitse competitie te spelen, nieuwe tegenstanders te ontmoeten en veel nieuwe dingen te leren."

Susann Müller, de nieuwe trainer van Ternede, is ook lyrisch over de komst van de jeugdinternational. "Ik ben bijzonder verheugd dat we zo'n talentvolle speelster naar Berlijn hebben kunnen halen en dat ze nu deel uitmaakt van ons team. Toen Isa bij ons was voor een proefsessie, merkte je meteen dat ze perfect in ons spelsysteem past. Ik kijk ernaar uit om met haar samen te werken."

Landgenoten

In het verleden vertrokken er al veel speelsters vanuit de succesvolle jeugdopleiding van VOC naar het buitenland. Zo vertrok onlangs nog Roos Daleman naar het eveneens Duitse SG BBM Bietigheim. Bij haar nieuwe club komt Ternede onder andere Lynn Molenaar (ex-VOC), Lisa Vlug (ex-VZV) en Djazzmin Trabelsi (ex-VZV) tegen.

