Handbalster Djazzmin Trabelsi kijkt uit naar buitenlands avontuur als 'fulltime-prof'

Handbalster Djazzmin Trabelsi was de afgelopen seizoenen één van de sterkhouders bij eredivisionist VZV uit ’t Veld. De 23-jarige Purmerendse maakte als aanvoerder zowel nationaal als internationaal indruk, wat haar een transfer naar het buitenland heeft opgeleverd.

Vorige maand maakte VZV bekend dat Trabelsi komend seizoen overstapt naar Füchse Berlin. De club uit de Duitse hoofdstad staat op de derde plek in de Tweede Bundesliga. Via haar manager kwam ze met de club in contact en na slechts één training mocht ze al blijven.

"Ik ging er meer heen met idee om te kijken hoe het daar eraan toe gaat. Maar ik voelde mij gelijk erg op mij gemak en ik vond het erg leuk dus ik dacht ik zal wel gek als ik dit niet doe", aldus Trabelsi, die daar fulltime-prof zal worden.

Maar voordat ze richting Berlijn vertrekt, maakt ze eerst nog haar master arbeids- en gezondheidspsychologie af. "Ik heb altijd gezegd dat mijn studie voorop staat. Nu ik dit heb afgerond heb en deze kans zich voordoet is het wel de bedoeling om helemaal voor de handbal te gaan."