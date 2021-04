Handbal: VZV raakt Djazzmin Trabelsi kwijt aan Duitse club

De club uit de Duitse hoofdstad staat momenteel derde in de Tweede Bundesliga. "Ik ga natuurlijk heel erg genieten van deze gave ervaring", zegt Trabelsi op de website van VZV .

Quote

Trabelsi (23) gaat de club in 't Veld missen. "Ik zie VZV echt als een grote familie waar ik me heel erg thuis heb gevoeld de afgelopen jaren en dit zal ook altijd zo blijven. Ik denk dat er weinig verenigingen zijn met zo'n trouwe fanbase als bij VZV. Het is een heel fijn gevoel om te weten dat er altijd publiek achter je staat om je naar de overwinning te schreeuwen."

Eerder speelde Trabelsi bij Risdam Zebra's in Blokker, het Amsterdamse VOC en SEW uit Nibbixwoud. Zeven jaar geleden kwam ze bij VZV, waar ze de laatste jaren aanvoerster was.