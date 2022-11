Toptransfer voor VOC-speelster Roos Daleman: “Ze hadden me meteen nodig”

Roos Daleman is sinds afgelopen week speelster van het Duitse SG BBM Bietigheim. De linkerhoekspeelster kwam de afgelopen vier jaar uit voor het Amsterdamse VOC. De geboren Hagenese handbalster wil met haar nieuwe team furore maken in de Bundesliga en Champions League.

De transfer van de eredivisie naar Bundesliga is enorm snel verlopen voor de pas 19-jarige handbalster. "Ik had niet lang om te twijfelen", vertelt Daleman. "Op maandag werd ik benaderd, heb woensdag meegetraind en een aantal huisjes bekeken en moest donderdag de knoop doorhakken. Ik wilde afgelopen weekend graag nog spelen voor VOC om afscheid te kunnen nemen. Het is er helaas niet van gekomen. Ze hadden me meteen in Duitsland nodig."

Daleman heeft ondanks de korte beslissingstijd wel een bewuste keuze gemaakt voor Bietigheim. De regerend Duitse landskampioen doet al jaren mee om de prijzen. Afgelopen jaar won Bietigheim de prestigeuze EHF Cup, het tweede hoogste Europese niveau. “Ik had het erg naar mijn zin bij VOC, maar om aanspraak te maken op Oranje is de Bundesliga aantrekkelijker om in te spelen. Een kans om in Duitsland aan de slag te gaan, krijg ik misschien nooit meer", zegt een optimistische Daleman over haar transfer.

Tactisch en mentaal

Ondanks de unieke kans denkt de Zuid-Hollander niet dat ze al helemaal was uitgeleerd bij VOC. “Van een trainer zoals Rachel de Haze kan je altijd heel erg veel leren. Tactisch en mentaal heeft zij enorm veel kennis en ervaring. Ik heb ook met Rachel deze transfer besproken. Ze heeft nooit geprobeerd om me tegen te houden of om te praten. Zij ziet ook in dat ik deze kans met twee handen aan moet pakken.”

Zonder Roos Daleman neemt VOC het zaterdag in Eindhoven op tegen PSV. In Duitsland is Bietigheim na vijf wedstrijden de trotse koploper. Alle wedstrijden werden tot dusver gewonnen door de nieuwe club van Daleman.