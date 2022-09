Handbalsters VOC keren maandag 3 oktober terug in sporthal Elzenhagen

Spelers en speelsters van handbalvereniging VOC beleefde een gekke periode. Eerst werden ze door bouwvakkers uit hun sporthal gezet. Daarna moesten ze heel Amsterdam doorreizen om te kunnen trainen. Toch is er nu licht aan het eind van de tunnel. Volgens VOC-voorzitter Andre Zeldenthuis keert zijn club 3 oktober weer terug in sporthal Elzenhagen.

Gisteren kwam naar buiten dat de noodopvang voor asielzoekers in sporthal Elzenhagen met een aantal dagen werd verlengd. Voorzitter Zeldenthuis verwacht toch dat VOC zaterdag 8 oktober de vertrouwde thuisbasis weer voor wedstrijden kan gebruiken. "We hebben te horen gekregen dat de noodopvang van vluchtelingen per 1 oktober stopt. Nadat de laatste asielzoekers zijn vertrokken wordt de hal schoongemaakt. Vermoedelijk zal dan vanaf maandag 3 oktober de hal weer gebruikt worden voor trainingen. De eerste thuiswedstrijden staan voor 8 oktober op de planning."

Vijftien euro per training

Ondanks dat positieve nieuws moeten alle teams de komende week nog wel door Amsterdam hoppen. Daar blijft het niet bij. Naast de extra reistijd kost het tijdelijke onderdak trainers en spelers ook extra geld. "Het is erg zuur dat onze leden voor een avondje trainen al snel vijftien euro aan parkeerkosten kwijt zijn. Soms traint een team midden in Amsterdam. Daar kan je de auto op geen enkele manier gratis kwijt. Het is heel erg vervelend allemaal, maar we moeten nog even een weekje volhouden", concludeert Zeldenthuis.

Morgen speelt heet eerste vrouwenteam van VOC uit tegen VZV. De thuiswedstrijd van VOC 2 is omgezet in een uitwedstrijd.