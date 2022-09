Handbalclub VOC op zoek naar tijdelijk onderkomen: "Weten niet waar we aan toe zijn"

De handbalvrouwen van VOC dachten vorige week dat ze in de maling werden genomen. Tijdens een training vertelde een groepje werklui dat iedereen de hal per direct moest verlaten. Voor onbepaalde tijd worden namelijk vluchtelingen opgevangen in sporthal Elzenhagen in Amsterdam-Noord. Bijna een week later weet VOC nog steeds niet waar het aan toe is.

Het bestuur van VOC ging afgelopen week haastig op zoek naar een tijdelijk onderkomen. Ze wilde trainingen en wedstrijden van haar veertien teams namelijk zo min mogelijk onderbreken. "We hebben verschillende sporthallen toegewezen gekregen. Het is voor onze secretaris een enorme puzzel geweest om veertien teams over alle sporthallen te verdelen. Het gevolg is ook dat onze teams de komende week de hele Amsterdamse regio door moeten reizen. Dat is niet wat je wilt."

Zeldenthuis heeft begrip voor de vluchtelingenproblematiek in Nederland. Hij vindt alleen de daarbij behorende communicatie vanuit de gemeente niet correct. "Het is voor ons nu overleven. Het is heel jammer dat we onverwachts zoveel tijd en energie kwijt zijn aan dit probleem. Ik kan daar heel boos over worden, maar we moeten zelf oplossingen zoeken. De verwachting is dat vanuit de gemeente en wethouders weinig gaat komen. We hopen dat we de middelen krijgen en anders roeien we met de riemen die we hebben."

Aanspreekpunt

De gemeente Amsterdam herkent zich niet in het beeld dat door VOC wordt geschetst. "We hebben veelvuldig contact gehad met de voorzitter. Het is ons gelukt om alternatieve locaties aan te bieden voor trainingen. Daarnaast is er een aanspreekpunt waar de vereniging zich toe kan richten."

Het eerste vrouwenteam van VOC speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen VZV. Voor het tweede vrouwenteam staat een thuiswedstrijd op het programma. Waar die wedstrijd gespeeld gaat worden is nog niet bekend.