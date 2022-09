Asielopvang in Amsterdamse sporthallen verlengd

De asielzoekers worden sinds afgelopen weekend opgevangen. Dat zou eigenlijk een week duren, maar het Rijk heeft om een 'eenmalige verlenging' gevraagd.

Kanttekening

"Wij gaan ervan uit dat dit nu daadwerkelijk het geval is waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat het Rijk en het COA verantwoordelijk is voor de organisatie", schrijft Groot Wassink. "Wij hebben aangegeven begrip te hebben voor de crisissituatie en als humane stad staan we voor de opvang van vluchtelingen maar willen we ook duidelijke communicatie richting de omwonenden en gebruikers van de sporthallen."

De opvang duurt nu tot dinsdag 27 september. "Ik begrijp dat de sporters die nu nog een week niet in hun sporthal terecht kunnen teleurgesteld zullen zijn. Zoals we in de brief vorige week zeiden, vinden we dat we als gemeente Amsterdam onze rol moeten nemen bij hoge nood, maar willen wel benadrukken dat we deze verlenging een erg moeilijke afweging vonden", stelt Groot Wassink.

Drijvend hotel

Vorige week werd ook bekend dat het drijvende hotel Botel in Noord gebruikt zou kunnen worden als opvang. Inmiddels is duidelijk dat daar tot 1 oktober een groep van maximaal 120 personen wordt opgevangen.