VOC-speelsters Roos Daleman en Loïs van Vliet in voorlopige EK-handbalselectie

Bondscoach Per Johansson heeft Roos Daleman en Loïs van Vliet op de voorlopige selectie voor het komende Europees Kampioenschap in Noord-Macedonië gezet. Naast het duo van het Amsterdamse VOC staan er nog 33 speelsters op de lijst.

Daleman en Van Vliet maakten dit voorjaar geen deel uit van de 21-koppige selectie die de EK-kwalificatie veiligstelde. Ze ontbreken ook bij de Golden League-wedstrijden die Nederland vanaf volgende week tegen Denemarken, Noorwegen en Zwitserland speelt.

Nagenoeg alle speelsters die in aanmerking komen voor een plekje in Oranje zijn in het buitenland actief. Behalve de twee handbalsters van VOC is alleen Quintus-speelster Bianca Schanssema opgenomen in de voorlopige EK-selectie.

Het EK begint 4 november en duurt tot 20 november. Het Nederlands team neemt het in de groepsfase op tegen Roemenië, Noord-Macedonië en Frankrijk.