Handbalsters VOC voor onbepaalde tijd dakloos door vluchtelingenopvang

Een aantal bouwvakkers vertelde donderdag aan trainster Rachel de Haze dat haar team de sporthal moest verlaten. "We wisten van niks en ik dacht dat het een grap was", vertelt een geïrriteerde Rachel de Haze. "In eerste instantie deed ik alsof mijn neus bloedde en zijn we gewoon gaan trainen, maar na twintig minuten moesten we toch vertrekken."

De beslissing voor de opvang van vluchtelingen in sporthal Elzenhagen viel bij voorzitter Andre Zeldenthuis rauw op zijn dak. Toch ging hij direct op zoek naar een oplossing. "We hebben de training van vrijdag afgelast en zijn meteen in conclaaf gegaan met de handbalbond (NHV). We wilden graag de wedstrijd tegen SEW op zaterdag uitstellen. De bond leek mee te gaan in dat verzoek, maar vrijdagmiddag werd besloten dat we toch moesten spelen. De thuiswedstrijd werd plots omgetoverd tot een uitwedstrijd in de sporthal van SEW."

Topsport onwaardig

Mede door de slechte voorbereiding verloor VOC gisteren met 31-36 van SEW. De Haze zoekt de schuld bij haar eigen spelers, maar is ook zeer teleurgesteld in de beslissing van de bond. "We spelen in de top van de eredivisie. Onze meiden moeten mentaal sterk genoeg zijn om ook met een mindere voorbereiding te presteren. Tegelijkertijd ben ik erg teleurgesteld in de handbalbond. VOC denkt altijd mee met de bond en is hofleverancier van het nationale team. Maar nu wij in de problemen zitten, wordt er niks terug gedaan. De keuzes die de bond maakt, zijn op dit moment topsport onwaardig."

Vijf weken wachten

De toekomst voor de Amsterdamse handbalsters is voorlopig onzeker, verteld voorzitter Zeldenthuis. "We hopen maandag weer te kunnen trainen, maar dat is voorlopig nog onduidelijk. Het contact met de verantwoordelijke organisaties verloopt stroef. We vernemen uit de media dat de sporthal drie weken niet beschikbaar is. We hebben contact gezocht met de verantwoordelijke wethouder, maar daar verwachten we weinig van. Door middel van een mailtje vernamen we dat er ergens binnen vijf weken een antwoord zou komen. We gaan voor de komende tijd zelf zoeken naar een passende oplossing."

Aanstaande zaterdag staat er voor VOC een uitwedstrijd bij VZV op het programma. Of de wedstrijd doorgaat zal de komende week moeten blijken. NHV was op het moment van publiceren niet bereikbaar voor commentaar.