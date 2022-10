VOC-speelsters Daleman en Van Vliet vallen buiten EK-handbalselectie

Roos Daleman en Loïs van Vliet van VOC Amsterdam zijn niet opgenomen in de definitieve selectie voor het EK handbal van volgende maand. Bondscoach Per Johansson bracht zijn voorselectie van 35 terug tot 14 speelsters . In een later stadium worden er nog vier namen aan toegevoegd.

"De reden dat ik nu veertien speelsters heb geselecteerd, en geen achttien, is voornamelijk omdat er een aantal speelsters geblesseerd zijn", vertelt Johansson. "Deze speelsters zijn nog in de race voor de definitieve selectie. Ik wil geen geblesseerde speelsters op de shortlist zetten en ze mogelijk later weer van de lijst af moeten halen."

In de selectie zit geen enkele speelster die in de Nederlandse competitie speelt. Wel opgeroepen zijn de voormalig VOC-speelsters Debbie Bont (Volendam), Bo van Wetering (Heerhugowaard), Maxime Struijs (Landsmeer), Nikita van der Vliet (Zaandam) en oë Sprengers (Haarlem). Verder is ook de in Hoofddorp geboren Merel Freriks geselecteerd.

Oranje zit in de groep met Frankrijk, Noord-Macedonië en Roemenië. Alle poulewedstrijden worden in Skopje (Noord-Macedonië) afgewerkt. De eerste wedstrijd is 5 november tegen Roemenië.

Definitieve EK-selectie: