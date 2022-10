VOC na ruim drie weken terug in sporthal Elzenhagen: "Niemand heeft dit meegemaakt"

Zaterdagavond speelden de handbalvrouwen van VOC weer in hun vertrouwde sporthal Elzenhagen. Op donderdag 15 september werden de handbalsters uit Amsterdam onaangekondigd uit de sporthal gezet. De gemeente Amsterdam besloot namelijk dat de sporthal onderdak moest bieden aan vluchtelingen.

VOC keert terug in sporthal Elzenhagen - Gerard Spaans / Orange Pictures

Door de noodopvang was trainen en spelen in Elzenhagen niet mogelijk. Bijna drie weken lang hopten de handbalsters van VOC heel Amsterdam door om in alternatieve hallen te trainen. De afgelopen weken speelde de Amsterdamse ploeg daarom dan ook alleen maar uitwedstrijden. Uniek Jill Kooij speelde meerdere jaren als prof in Duitsland. Ze heeft veel ervaring, maar had dit nog nooit eerder meegemaakt. "In Duitsland hadden we onze eigen hal en was alles ook professioneler. Die situaties kan je moeilijk met elkaar vergelijken. Toch maakt het eigenlijk niet uit of je wel of niet in Duitsland hebt gespeeld. Ik denk dat niemand dit ooit heeft meegemaakt.''

Jill Kooij is blij met terugkeer in sporthal Elzenhagen - NH Nieuws

Rust keert terug De situatie leidde ook tot onvrede bij trainster Rachel de Haze. Ze zag dat haar team structuur miste waardoor de prestaties minder werden. Daarom is ze nu des te blijer dat het team terug is in Amsterdam-Noord.

Quote "Nu zijn we terug en is de rust wedergekeerd" voc-trainster rachel de haze

"Het was heel rommelig en chaotisch. Ook qua communicatie en dat had invloed op het team. We moesten tijdelijk in andere sporthallen trainen. Dat was even schakelen voor de meiden en je merkte dat we daar in het begin moeite mee hadden. Nu zijn we terug en is de rust wedergekeerd."

De Haze zag negatieve gevolgen bij team nadat VOC op straat stond. - NH Nieuws

VOC speelde zaterdagavond tegen VELO. Het begin van de wedstrijd was gelijkopgaand. Naarmate de wedstrijd vorderde liepen de Amsterdammers uit. Dat kwam mede doordat trainer Rachel de Haze haar speelsters op scherp zette bij een time-out. Bij rust liep VOC uit naar 16-11. In de tweede helft begon VOC goed. Zo werd het snel 18-13 en even later zelfs 23-17. In de slotfase ging het helemaal lopen en hadden de Amsterdammers een marge van tien punten. Uiteindelijk werd het dan ook een ruime overwinning voor VOC: 38-23.