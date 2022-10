Voormalig SEW-handbalster Wendy Smits (39) overleden: "Een heel lieve, gezellige meid"

Voormalig international Wendy Smits is op 39-jarige leeftijd overleden. De geboren Amsterdamse was ernstig ziek. "Je schrikt er enorm van. Ze was heel jong toen ze bij ons speelde. Het was echt een heel lieve, gezellige meid", vertelt oud-voorzitter Geert Bijl van het West-Friese SEW. Dat is de club waar Smits destijds doorbrak.