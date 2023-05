Van Mieghem trots op topscorerstitel en seizoen: "Niemand gaf er nog een stuiver voor"

FC Volendam won vandaag zijn laatste wedstrijd van het seizoen met 3-2 van Excelsior. In het elftal van Wim Jonk was er wederom een hoofdrol weggelegd voor Daryl van Mieghem. De aanvaller scoorde de openingstreffer en werd bovendien clubtopscorer van FC Volendam. "Je verwacht het niet met Robert Mühren en Henk Veerman in de selectie."

Daryl van Mieghem scoorde tegen Excelsior zijn 8e doelpunt van het seizoen - NH Nieuws

De 33-jarige Van Mieghem schoot na tien minuten de 1-0 in de touwen. Het was voor de aanvaller zijn achtste doelpunt van het seizoen. "We spelen een geweldige eerste helft, misschien hadden we nog wel meer goals moeten maken. Geen druk, geen spanning en dan kwam het er heel aardig uit."

"Persoonlijke hoogtepunt? Scoren in De Kuip is natuurlijk mooi" FC Volendam-aanvaller Daryl van Mieghem

Het seizoen van FC Volendam kende volgens Van Mieghem zowel diepte- als hoogtepunten. "Persoonlijk hoogtepunt? Scoren in De Kuip was natuurlijk mooi. Maar dat we erin blijven. Rechtstreekse handhaving. Als je ziet waar we stonden in de winterstop dan gaf niemand daar een stuiver meer voor. Als je het dan zo voor elkaar krijgt, dan is dat fantastisch." Tekst gaat verder onder de video.

Wim Jonk: "Door resultaat te halen, krijg je meer geloof" - NH Sport

Ook FC Volendam-trainer Wim Jonk keek terug op een geslaagde laatste wedstrijd én geslaagd seizoen. "Je staat halverwege het seizoen onderaan. En dan was er nog de onrust binnen de club die niet meehelpt. Dan werk je keihard in de winterstop. En dan door resultaten te halen krijg je ook geloof. Dat heeft ons vaak in wedstrijden over het drempeltje geholpen."