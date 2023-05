Volle buit voor FC Volendam in krankzinnige seizoensafsluiter tegen Excelsior

FC Volendam heeft het eerste seizoen sinds de terugkeer in de eredivisie op mooie wijze afgesloten. Het werd in eigen huis tegen Excelsior 3-2, nadat het 3-0 bij de rust stond. Volop spanning dus in de tweede helft, maar het leverde wel drie punten op.

Het begin van Volendam was uitstekend. Daryl van Mieghem, de topscorer van de Palingboeren, zette zijn ploeg op 1-0. De zon begon hierna nog meer te schijnen voor Volendam, want doelman Stijn van Gassel hielp ze goed op weg met een eigen doelpunt. Franco Antonucci zorgde binnen het halfuur zelfs voor de 3-0.

Comeback bijna compleet

Zo simpel als het eerste helft was voor Volendam, zo moeizaam ging het na de rust. Lazaros Lamprou maakte uit het niets de 3-1 en er leek niets aan de hand. Dat veranderde op het moment dat Nikolas Agrafiotis 3-2 scoorde. In de slotfase leek de comeback van Excelsior compleet. Reda Kharchouch schoot een penalty mis en Agrafiotis benutte de rebound, de VAR stak daar een stokje voor. Daardoor bleef het 3-2 en won Volendam. Het eerste seizoen terug in de eredivisie is daarmee geëindigd met een veertiende plek.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Douiri (El Kadiri/46), Mbuyamba, Mirani, Murkin; Twigt (W. Ould-Chikh/46), Eiting (Van Duijl/92), Antonucci; Van Mieghem, Zeefuik (Mühren/73), Oristanio (Johnson/83)