Ondanks nederlaag is FC Volendam verzekerd van nog een jaar eredivisie

FC Volendam heeft vanmiddag in Deventer met 3-0 verloren van Go Ahead Eagles. Toch zijn de palingboeren verzekerd van nog een jaar eredivisie, omdat concurrent FC Emmen verloor van Feyenoord. Opvallendste man in de Adelaarshorst was doelman Filip Stankovic. Hij keerde een strafschop, maar maakte ook twee enorme blunders.

FC Volendam-keeper Stankovic blundert tegen Go Ahead Eagles

De bal rolde nog maar net over de prachtige grasmat in de uitverkochte Aderlaarshorst of FC Volendam kroop al door het oog van de naald. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf na twee minuten een strafschop aan Go Ahead Eagles voor een overtreding van Josh Flint Filip Stankovic keerde de inzet van Willum Willumsson. De druk bleef hierna op het doel van de Servische doelman en de Volendammers kwamen zonder de gepasseerde spelers Robert Mühren en Daryl van Mieghem slechts af en toe op de helft van de Eagles. Van held naar schlemiel Richting de rust leek Volendam steeds meer grip op het duel te krijgen. Kansjes kwamen er voor Carel Eiting en Xavier Mbuyamba. Toch ging het mis vlak voor de theepauze. Waar Stankovic met de gestopte penalty nog een heldenrol vervulde, maakte hij nu een flinke ketser. De keeper wilde Isac Lidberg uitkappen, maar dat mislukte. De spits van de Deventerse club schoof de bal daarna eenvoudig binnen. Tekst loopt door onder de foto.

Stankovic ziet Go Ahead Eagles scoren - Orange Pictures

Pijnlijk Met dezelfde elf spelers ging het na rust niet veel beter voor de ploeg van Wim Jonk. Na vijf minuten kopte Oliver Edvardsen de 2-0 binnen en moest Volendam hopen dat Feyenoord zijn plicht deed tegen degradatieconcurrent FC Emmen. Halverwege de tweede helft werd de middag nog pijnlijker voor Stankovic. Een eenvoudig afstandschot verwerket hij slecht en de rebound werd binnen geschoten door Dario Serra: 3-0. Na het laatste fluitsignaal was er vooral veel opluchting, want Feyenoord deed in Drenthe de sportieve plicht tegen FC Emmen door met 3-1 te winnen. Daardoor heeft FC Volendam een marge van vijf punten met de degradatiestreep en is met nog één wedstrijd te spelen zeker van nog een jaar eredivisie. Volgende week speelt Volendam op de slotdag van de competitie thuis tegen Excelsior om de welbekende baard van de keizer. Opstelling FC Volendam: Stankovic; Douiri (Ould-Chikh/57), Mbuyamba, Flint (Van Mieghem/57), Mirani, Murkin; Eiting, Antonucci, Twigt (Johnson/85); Oristanio (Mühren/75), Veerman (Zeefuik/57)