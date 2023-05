Wim Jonk sikkeneurig na tik in Waalwijk: "Dit heb ik lang niet gezien van FC Volendam"

In de strijd om handhaving in de eredivisie heeft FC Volendam het vanavond nagelaten om goede zaken te doen tegen RKC. In Waalwijk ging de ploeg van Wim Jonk met 4-1 ten onder. "We hebben te veel niet goed gedaan."

De reactie van Wim Jonk na RKC - FC Volendam - NH Sport

"We hebben met fases goed voetbal gespeeld en ook kansen gecreëerd", zag Jonk. "Uiteindelijk staat er 4-1 op het scorebord. Dat is wat geflatteerd. Maar we zijn wel genadeloos afgestraft. Dit heb ik lang niet gezien van FC Volendam."

FC Volendam-aanvoerder Carel Eiting wilde niet spreken van een offday: "Het maakt niet uit hoe je het noemt, maar dit was niet goed genoeg. We hebben veel te veel ruimtes weggegeven in de omschakeling. Aan de bal was ook het tempo te laag."

Carel Eiting zag dat er heel weinig goed ging bij FC Volendam - NH Sport

