Counterdoelpunten doen FC Volendam de das om tegen RKC Waalwijk

Het begin van Volendam was dramatisch. Yassin Oukili kreeg teveel ruimte en haalde snoeihard uit achter Filip Stankovic. Binnen drie minuten stonden de Palingboeren zodoende achter: 1-0. Robert Mühren en Gaetano Oristanio werden beiden gevaarlijk, maar doelman Etienne Vaessen hield zijn doel schoon. Dat gold niet voor Stankovic. De Servische doelman zag twee eerdere pogingen van Florian Jozefzoon nog naast gaan, maar de derde was wel raak. De aanvaller stiftte de bal van vlakbij over Stankovic heen: 2-0.

Mocht Volendam nog hoop hebben gehad op een resultaat, dan werd dat direct na de rust in de grond geboord. Mats Seuntjens had in de eerste helft nog net naast geschoten. Ditmaal was hij wel trefzeker: 3-0. Opvallend genoeg was dat de derde goal, die RKC op de counter scoorde.

De ingevallen Franco Antonucci scoorde uit het niets vanuit een afstandsschot: 3-1. Hij kwam in de rust in het veld voor Deron Payne, die zijn basisdebuut maakte. Oskar Buur en Brian Plat waren niet fit genoeg. In de slotfase strooide Julian Lobete nog meer zout in de wond. De ingevallen Spanjaard had een vrije doortocht en schoot de bal simpel achter Stankovic: 4-1. Door de keiharde nederlaag blijft de strijd om plek zestien ontzettend spannend. FC Emmen en Excelsior spelen dit weekend nog en kunnen over Volendam heengaan.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Payne (Antonucci/46), Mirani, Mbuyamba, Benamar, Murkin; Twigt (Sanchez Da Silva/64), Eiting; Van Mieghem (El Kadiri/83), Mühren (Veerman/64), Oristanio (W.Ould-Chikh/75)