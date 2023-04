Oud-speler FC Volendam Youri Petrov (48) overleden

Youri Petrov is gisteren overleden. De 48-jarige oud-spits speelde tussen 2006 en 2008 bij FC Volendam. Na zijn professionele carrière bleef hij in Nederland wonen en kampte met een groot drankprobleem. Dat is hem uiteindelijk fataal geworden.

Na dienstverbanden bij onder meer RKC Waalwijk, FC Twente, ADO Den Haag streek Youri Petrov in 2006 neer bij FC Volendam. Hij kwam in twee jaar tot 26 wedstrijden voor de Palingboeren. De Oekraïner scoorde daarin twee keer en gaf één assist. Petrov werd in zijn laatste seizoen kampioen in de eerste divisie, maar maakte de promotie een jaar later niet mee.

Zijn contract werd niet verlengd bij Volendam. Daarna vertrok hij naar ASWH. Tijdens zijn carrière kampte Petrov al met een groot drankprobleem. Zo werd hij in 1997 ontslagen bij FC Twente na herhaaldelijke problemen omtrent alcohol. Dat werd hem uiteindelijk ook fataal en hij is zaterdag overleden in een Nederlandse hospice.