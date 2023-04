Oud-voetballer Marien Willemsen (38) overleden

Willemsen doorliep de jeugd van AZ. Tot een debuut in het eerste elftal kwam het niet, maar in 2006 brak hij door bij Telstar. Daar speelde hij bijna honderd wedstrijden in de eerste divisie alvorens hij naar FC Omniworld (later Almere City) vertrok. Via Spakenburg belandde hij in 2013 bij AFC in de tweede divisie. Bij de Amsterdammers speelde Willemsen vijf seizoenen totdat hij in 2018 een punt achter zijn carrière zette. Met Spakenburg (2012) en AFC (2014) werd hij kampioen in de topklasse.

Vorige werd werd Willemsen bij de wedstrijd tussen zijn twee oude clubs een hart onder de riem gestoken. Bij het duel tussen Spakenburg en AFC werd in de tweede minuut, verwijzend naar zijn rugnummer, door iedereen geklapt.