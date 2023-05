Balende Jansen ziet AZ met bijna lege handen het seizoen eindigen: "Dat is pijnlijk"

Door de nederlaag zondagmiddag in eigen huis tegen PSV eindigt AZ het seizoen als nummer vier. Dat betekent dat AZ volgend seizoen weer meedoet aan de Conference League en niet de hoger aangeschreven Europa League. "Het doet pijn, omdat het vandaag mogelijk was." Zijn de woorden van de balende trainer Pascal Jansen na afloop.

Balans opmaken

Het seizoen zit erop. En de balans kan worden opgemaakt. "Het team is gegroeid ten opzichte van vorig jaar." Is een punt waar Jansen trots op is. Toch zal de Alkmaarse oefenmeester ook balen van een aantal momenten dat AZ het af heeft laten weten. Zo verdienden de Alkmaarders in de kwartfinale tegen FC Utrecht van de KNVB-beker meer en dat gold ook voor de halve finale van de Conference League tegen West Ham United. Complimenten krijgt AZ vaak, alleen het ontbreekt ook dit seizoen aan iets tastbaars. "Dat doet pijn, we moeten onze kansen beter benutten."

Tekst loopt door onder de video.