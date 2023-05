5 vragen over het pestprotest van Puk met meer dan 1000 bikers

Het is misschien wel de grootste actie tegen pesten ooit, denken Puk (17) en haar vader Peter Niemeijer. Groter dan de vorige editie jaar lijkt het zéker te worden. Toen begeleidden ruim 1000 motorrijders Puk naar haar examenfeest in IJmuiden. Vandaag rijden zij en nóg meer bikers vanuit IJmuiden via Alkmaar naar Den Haag om daar te protesteren tegen pesten en ongelijkheid. Vijf vragen over het protest.

Het werden er niet honderd, maar zelfs ruim duizend, 1017 om precies te zijn volgens Niemeijer. "Ik voel me gesterkt", zei Puk in setampunk-kleding tegen NH, omgeven door ronkende motoren en mannen in leren jassen:

Puk wilde door een paar bikers naar haar examenfeest gebracht worden. Dat zou indrukwekkend zijn: drie of vier motoren rondom de tiener met uitgesproken kledingsmaak en doorgaans twee verschillende schoenen aan. Vriend van de familie Jaap Bakker is zo'n biker en plaatste namens haar een oproep op zijn Facebook-pagina. Toen werd duidelijk dat Puk voor een nog veel indrukwekkendere examenfeest-entree kon gaan: binnen korte tijd waren er honderd aanmeldingen.

Op haar middelbare school het Vellesan College werd ze vier jaar lang zelf nogal gepest. Desondanks nam ze het op een gegeven moment op voor een klasgenootje dat het doelwit was van een veel oudere leerling. Puk kreeg toen naar eigen zeggen 'een paar klappen in haar gezicht, maar verweerde zich kranig.' Ze voelde zich daarna alleen maar meer vastberaden en wilde vorig jaar als eindexamenstunt een stevig statement maken 'tegen pesten en uitsluiting'.

Waarom komt er vandaag weer een tocht?

Want #Pukgaatdoor, zoals Puk het op haar website zegt. De peuten van een pestkop hielden haar op school niet tegen. Het vorige pestprotest, een tocht die 'slechts' door IJmuiden ging, kreeg landelijke aandacht van veel media. Nu pakt Puk het nóg groter aan, om nóg meer aandacht voor pesten en ongelijkheid te vragen. Dit keer leidt de tocht naar Den Haag, maar waar precies, is een nog een geheim. Ze zouden naar het Malieveld rijden, maar dat had de gemeente uiteindelijk liever niet. Toen zou de tocht naar Kijkduin leiden, maar ook dat ging niet door.

Hoe ziet de tocht er verder uit?

Die voert de eerste 500 bikers die in de Middenhavenstraat in IJmuiden mogen vertrekken naar het Noorden, naar Alkmaar. Via de rotonde Kooimeerplein keert de stoet om, om daarna door te rijden naar de nog onbekende plek in Den Haag. Omdat er nu al veel meer dan 500 aanmeldingen zijn, voegen veel motorrijders zich pas onderweg toe aan de stoet. Ook automobilisten mogen zich bij de sliert motorrijders voegen. Vader Niemeijer: "We kunnnen in dit protest natuurlijk niemand uitsluiten, maar we vragen ze wel achteraan te rijden."