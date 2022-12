Plannen voor nieuwe motortocht tegen pesten: Puk gaat door met haar strijd

Er zijn plannen voor een nieuwe, groots opgezette motortocht tegen pesten. Op 20 april van dit jaar werd in IJmuiden de eerste ride out gehouden. Deze stond in het teken van Puk, een leerling van het Vellesan College. Om een statement te maken tegen pesten liet zij zich op weg naar het eindexamenfeest van haar school begeleiden door honderden motorrijders.

Niemeijer: "We zijn nog niet bezig met de organisatie, maar wel me de voorbereidingen daarvan. Vorige keer was er een aantal restricties met het oog op veiligheid. Er zat een limiet aan het aantal motorrijders. Heel begrijpelijk, veiligheid gaat boven alles. Maar de verspreiding van je boodschap kan daardoor in het geding komen. Dat vinden we jammer. Het moet veilig, maar we willen niet meer vastzitten aan de restricties van een plaatselijke burgemeester. Dus willen we het landelijk gaan doen. We zijn aan het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn."