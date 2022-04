Examenstunt met bloedserieuze ondertoon: "Dit past bij Puk, ze laat zich niet kisten"

Het had de leukste tijd van haar leven moeten zijn, maar haar middelbareschooltijd werd een rotperiode waarin ze langdurig en systematisch werd gepest. De 16-jarige Puk* uit IJmuiden sloeg zich er niettemin doorheen en neemt woensdagavond tijdens het examengala in het Thaliatheater met opgeheven hoofd afscheid van het Vellesan College in IJmuiden.

Hij noemt het een 'stevige steun in de rug' voor zijn dochter. "Iets wat ze ook echt verdient. Behalve dat Puk zélf is gepest, is ze van jongs af aan een steun voor andere kinderen die worden gepest. Deze stunt is het resultaat van Puks gedachtegoed en dat houdt in dat als je anders bent, je niet anders behandeld hoeft te worden."

"Het is heel erg dat kinderen die anders zijn niet worden geaccepteerd. Puk is iemand die zich graag anders kleedt. Zo verfde ze eens haar haren blauw en trok ze twee verschillende schoenen aan. Dat is háár antwoord op kinderen die haar pesten." Haar kledingkeuze past in de stijl van de steampunker (een fantasy-stroming die elementen uit het Victoriaanse tijdperk combineert met sciencefiction/red.).

De bikerstocht door IJmuiden is niet bedoeld als een middelvinger naar de pesters die haar het leven hebben zuurgemaakt. "Het is gericht tegen pesten in zijn algemeenheid", zegt haar vader.

Jaap Bakker vindt het jammer, maar heeft begrip voor de maatregel. "Op basis van de aanmeldingen denken we dat zo'n duizend bikers wilden komen. Dat aantal gaan we nu terugbrengen tot de helft. Dat zijn er nog steeds veel. We gaan een prachtig event neerzetten. Ook met vijfhonderd bikers denken we het statement te kunnen maken dat pesten echt niet cool is."

"Hij heeft in dit gesprek aangegeven dat een groot evenement wat hem betreft niet de bedoeling is. Daarom publiceert hij alsnog een nieuw bericht om er zo voor te zorgen dat het aantal motorrijders woensdag beperkt blijft. Hierbij roept hij motorrijders die er toch bij zullen zijn op om zich aan alle regels te houden, inclusief de verkeersregels en het niet dragen van uiterlijke kenmerken van motorclubs. Dit laatste is niet toegestaan voor motorclubs die door de rechter verboden zijn. We gaan ervan uit dat de motorrijders die zullen komen, zich aan de regels zullen houden."

"Dit begint met een melding vanuit de organisator of bij een groter evenement een vergunningsaanvraag. Dat is in dit geval niet gebeurd, voor ons was dit reden om vandaag met de organisator in gesprek te gaan", legt de burgemeester uit.

De gemeente Velsen staat de organisatie van de bikerstocht minder deelnemers toe dan initiatiefnemer Jaap Bakker had gehoopt. Burgemeester Frank Dales: "Omdat een groter evenement als dit effect heeft op de openbare orde en veiligheid, zijn we hierover in de regel tijdig in gesprek met een organisator."

Peter Niemeijer verwijt de schoolleiding van het Vellesan te weinig te hebben ondernomen tegen het pesten van zijn dochter. "Ze hebben het niet serieus genoeg opgepakt. Er is uiteraard een pestprotocol, maar geen echte coördinator. Dat was meer een leerkracht die het er bij deed."

"En ik vraag me af of er voldoende is gehandhaafd. Terwijl dat echt noodzakelijk was, want er speelde van alles op school", gaat Peter verder. "Al begrijp ik ook de beperkingen. Pestkoppen hebben nu eenmaal ook recht op onderwijs. Dus keren ze na een schorsing van een paar dagen alweer terug in de klas."

