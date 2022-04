Honderden bikers willen Puk escorteren naar examenfeest

Als statement tegen pesten wil de 16-jarige Puk door een aantal bikers op motoren worden afgezet bij haar examenfeest in IJmuiden. Jaap Bakker, een vriend van haar ouders, zette een oproep op Facebook en binnen een dag is het bericht meer dan 11.000 keer gedeeld. "Dat had ik niet zien aankomen, we verwachten een grote opkomst."