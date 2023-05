Poging tot moord met kapmes in winkelstraat Alkmaar: Juleriël M. krijgt 6 jaar

Juleriël M. (32) uit Oudorp moet 6 jaar de cel in voor poging tot moord. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar vandaag uitgesproken. Op 19 oktober 2021 viel hij op klaarlichte dag een man aan met een machete op de Laat in Alkmaar. Het 30-jarige slachtoffer raakte daarbij zwaargewond.