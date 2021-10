Steekpartij op Alkmaarse Laat: iemand zwaargewond en verdachte op de vlucht

Op de Laat in Alkmaar is zojuist iemand neergestoken, mogelijk door een man op een scooter. Die sloeg daarna op de vlucht.

De politie kreeg rond 11.45 uur een melding. In verband met een storing bij de politie in Haarlem kunnen zij niet zo goed in het systeem kijken. Wel laat een woordvoerder weten dat de verdachte in het donker gekleed is en er vandoor is gegaan.

De steekpartij was op de plek hieronder, ter hoogte van Laat 32. Er is ook een traumahelikopter onderweg. Het is niet duidelijk wie er is neergestoken en hoe diegene er aan toe is.