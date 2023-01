Alkmaarder (32) vervolgd voor poging tot moord na bloederige steekpartij aan de Laat

De Alkmaarder Juleriël M. (32) wordt verdacht van poging tot moord en zware mishandeling. Dat zei de officier van justitie in de rechtbank. De verdachte zou in oktober 2021 een man te lijf zijn gegaan met een machete aan de Laat in Alkmaar. Het slachtoffer, een toen 30-jarige man, raakte ernstig gewond aan zijn hoofd, nek en lichaam, met onder meer een open buik- en borstwond. "Hij dacht dat hij dood zou gaan, en dat dacht ik toen ook", zegt getuige Jimmy.