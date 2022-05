Verdachte steekpartij Alkmaarse Laat bekend, politie deelt camerabeelden om hem te vinden

Zo'n half jaar nadat een 30-jarige Alkmaarder op klaarlichte dag slachtoffer werd van een steekpartij, is er nog geen verdachte aangehouden. Wel is de identiteit van de verdachte bij de politie bekend. Om hem te vinden, deelt de politie nu camerabeelden van de man, die vermoedelijk in Arnhem verblijft.

AT5 / Luuk Koenen

Het slachtoffer van de steekpartij werd vorig jaar op dinsdag 19 oktober aan het eind van de ochtend hevig bloedend op de Laat gevonden. De dader wist te ontkomen op een scooter. Volgens de politie vluchtte de verdachte in de richting van de Bierkade. Tijdens het onderzoek van de recherche is de identiteit van de dader bekend geworden. Vermoedelijk verblijft hij in de omgeving van Arnhem, meldt de politie. "Uiteraard is het ook mogelijk dat de man elders in het land verblijft." De dader is volgens de politie een ongeveer dertigjarige man met kort zwart haar en een zwarte korte snor. Hij vluchtte op een zwarte scooter. Op de foto hieronder draagt de man donkere kleding en heeft hij een koptelefoon op. Ook heeft de politie bewegend beeld van hem gepubliceerd. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Tekst gaat verder onder de foto:

Politie

Na het steekincident werd het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. Totdat de ambulance er was, verleende coffeeshopmedewerker Jimmy, die hulpgeroep hoorde, eerste hulp. Hierbij drukte hij de wond van het slachtoffer goed dicht. "Het was een flinke wond", vertelde Jimmy eerder aan NH Nieuws, "ik kon z'n spieren zien zitten onder z'n oksel." Een dag later werd bekendgemaakt dat het slachtoffer buiten levensgevaar was.