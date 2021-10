Jimmy (34) hielp neergestoken slachtoffer: "Ik kon z'n spieren in de wond zien zitten"

"Dat was wel even schrikken, ja", vertelt Jimmy. Hij was gewoon aan het werk in de coffeeshop toen de steekpartij voor die zaak plaatsvond. Hij zag de dader met 'een machete van 30 of 40 centimeter' op de scooter wegrijden en vond het slachtoffer dat hem riep: "Kom me helpen, ik ben gestoken!"

Drukken

"Je moet drukken, je moet drukken!", had het slachtoffer geroepen tegen Jimmy. Dat deed hij dan ook tot de ambulance kwam. "Het was een flinke wond, ik kon z'n spieren zien zitten onder z'n oksel." Tijdens het drukken zakte het slachtoffer steeds meer weg. "Hij was veel bloed aan het verliezen, dat zei hij ook, 'ik voel mijn benen niet'", vertelt Jimmy.

Ook zou het slachtoffer aan Jimmy hebben gevraagd of die tegen zijn vrouw en kinderen wilde zeggen dat hij van ze hield. "Hij dacht zelf dat-ie dood zou gaan, en dat dacht ik toen ook. Maar gelukkig is hij buiten levensgevaar, heb ik gehoord."

Held

Volgens Jimmy's oom, de baas van de coffeeshop, is z'n neefje een held."Dat kan, zo voelt het niet voor mij ofzo", zegt Jimmy bescheiden. "Het kwam ook mede door hemzelf. Als hij niet geroepen had, had ik hem waarschijnlijk niet gezien daar tussen de auto's."