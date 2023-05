OM eist 7 jaar cel tegen verdachte van bloederige steekpartij Alkmaarse Laat

Alkmaarder Juleriël M. (32) heeft "opzettelijk en met voorbedachten rade" geprobeerd zijn slachtoffer van het leven te beroven. Dat zegt de officier van justitie vandaag tijdens de zitting in de Alkmaarse rechtbank. De man zou in oktober van 2021 op klaarlichte dag een man te lijf zijn gegaan met een machete. Tegen hem is een gevangenisstraf van zeven jaar geëist.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Op een druilerige herfstdag, 19 oktober 2021 om precies te zijn, krijgt de politie een melding van een steekpartij aan de Laat in Alkmaar, vlak bij coffeeshop Anytime. Medewerkers zien een man wegrennen met een 'soort machete van zo'n 30 tot 40 centimeter'. Buiten op de grond ligt een man bloedend en kermend op straat. Een van de medewerkers haast zich naar buiten om hulp te verlenen. "Je moet drukken, je moet drukken", roept het slachtoffer, die een grote buikwond heeft. Dat doet hij tot de ambulance arriveert. "Het was een flinke wond, ik kon de spieren onder zijn oksel zien zitten", vertelde hij na zijn heldendaad. "Hij was veel bloed aan het verliezen. Dat zei hij ook: 'ik voel mijn benen niet'." Ook vroeg het slachtoffer of zijn helper aan zijn vrouw en kinderen wilde laten weten dat hij van ze hield. "Hij dacht echt dat ie dood zou gaan, en dat dacht ik toen ook." Ondergedoken dader Na de steekpartij vlucht de dader weg op een scooter. Door camerabeelden weet de politie wie ze zoeken, maar de verdachte weet toch 7 maanden onder de radar te blijven. Nadat de politie camerabeelden deelt en zijn identiteit bekendmaakt, wordt M. vorig jaar juli uiteindelijk opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie heeft M. met veel kracht 'zwaaiende en stekende bewegingen gemaakt. Het toen 30-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond aan zijn hoofd, keel, hals, nek en bovenlichaam'. Met als gevolg onder meer een open buik- en borstwond. "De verdachte probeerde het slachtoffer meerdere malen in zijn nek te steken en veroorzaakte een grote snijwond in de borst van het slachtoffer. Daarbij is de onderliggende spier van het slachtoffer geraakt en moest hij direct worden geopereerd."

"Het slachtoffer ervaart nog steeds pijn en een enorm gevoel van onveiligheid en angst" Officier van Justitie